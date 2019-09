Horoskopi 27 shtator 2019

DASHI

Sot do të blini disa veshje të reja dhe do të dilni para të gjithëve me krenari. Kujdesuni për projektet që kërkojnë guxim pasi keni fuqinë e fjalëve dhe veprimeve tuaja. Sot është dita që ti tregoni botës aftësitë tuaja.

DEMI

Ju mund të ndjeni nevojën për të kërkuar dicka sot, por në të njëjtën kohë ndjeni sikur nuk jeni të përgatitur. Ndoshta nuk ju duket momenti i duhur për të ndërmarrë hapin tjetër. Mos lejoni që presioni i botës së jashtme t’ju zhvendosë në një vend që nuk jeni gati të shkoni. Bëjini gjërat duke mbajtur me ritmin tuaj.

BINJAKËT

Sot do të ketë tension në ndërtesën ku punoni ose në shtëpi. Gjithcka duhet të bëni është të shihni anën e mirë në cdo debat apo konflikt. Përpiquni të mos përfshiheni në diskutime. Ju mund të ndryshoni dicka nëse i shihni gjërat në të dyja anët e medaljes.

GAFORRJA

Sot mund të jeni shumë pasionantë, por mund ti merrni gjërat më seriozisht se zakonisht. Ekziston një sjellje sulmuese brenda jush, për të cilën po punoni që ta mbanin nën kontroll. Mos harroni se duhet të jeni të përgatitur për cdo situatë me të cilën do përballeni sot.

LUANI

Gjeni forcën brenda jush pasi ekziston një marrëveshje e madhe, të cilën duhet ta fitoni me cdo kusht. Lëreni pasionin t’ju marrë para dhe do shkëlqeni kudo që të shkoni. Mos kini frikë që të thoni mendimin tuaj pasi ekziston mundësia që të gjithë do e pëlqejnë.

VIRGJERESHA

Duket se sot ka zjarr poshtë këmbëve tuaja, prandaj duhet të lëvizni që të mos digjeni. Përdorni inteligjencën për të përballur situatat që do ju shfaqen sot. Duket se do të jetë një ditë plot aksion për ju.

PESHORJA

Në ditën e sotme do të përjetoni shumë emocion. Duket se gjërat po ndryshojnë. Qëndroni gati për të mësuar se cfarë po ndodh rreth jush. Ka mundësi që puna juaj po ndikon në ndryshimin e botës duke sjellë më shumë lumturi dhe paqe.

AKREPI

Ju jeni të ndjeshëm, por edhe zemëroheni shumë shpejt. Kini kujdes të mos bini pre e konflikteve sot dhe qëndroni larg njerëzve të frikësuar. Do të ndiheni më mirë nëse rrethoheni me persona që kanë vetëbesim. Bazoni sjelljen tuaj tek njerëzit që i konsideroni si superheronj në këtë botë.

SHIGJETARI

Sot do keni energji, forcë të fuqishme e transformuese që ju ndihmon për t’i dhënë forcë më të madhe egos dhe gjallërisë suaj. Vini re energjinë e zjarrtë që sjell shkëlqimin e personalitetit tuaj dinamik dhe të fuqishëm. Mos ngurroni të shprehni pavarësinë tuaj në çdo situatë.

BRICJAPI

Gjërat rreth jush mund të ecin shumë shpejt sot, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të bashkoheni me ritmin. Ndoshta jeni më mirë nëse vijoni me shpejtësinë që keni ndjekur cdo ditë. Merrni kohën e duhur për të mbledhur faktet që ju nevojiten para se të merrni në një vendim të madh. Njerëzit mund të jenë pak të tronditur, kështu që bëni çmos që të jeni të qëndrueshëm në grup.

UJORI

Sigurohuni që nuk jeni duke projektuar një fotografi të vetes që ju përfaqëson realisht ju. Është e rëndësishme që të tregoni vetveten ose do përfundoni në situata të pakëndshme. Një forcë e fortë transformuese punon kundër jush sot, por do të keni besimin për të përballuar cdo gjë në mënyrën më të mirë të mundshme.

PESHQIT

Kujtoni të gjitha gjërat pozitive që keni kaluar në jetën tuaj. Sot do të përballeni me tension dhe sfida që kërcënojnë ndjenjën pozitive që ju shoqëron gjithmonë. Argumentet mund të shpërthejnë rreth jush. Mundohuni të jeni sa më të qetë dhe të kaloni cdo gjë pa shumë zhurmë.