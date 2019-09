Soreca: Mbështetja e BE tashmë po shkon në Shqipëri.

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Luigi Soreca ka reaguar në lidhje me tërmetin e rënë më datë 21 shtator dhe që tronditi vendin tonë. Soreca ka shkruar se Europa shpreh solidaritetin e tyre për fatkeqësinë e Shqipërisë. Soreca njofton se se BE tashmë po jep të gjithë mbështetjen e nevojshme për Shqipërinë. Në këtë mbështetje për Shqipërinë janë bashkuar shumë vende të BE.

“BE qëndron në solidaritet me Shqipërinë, në këtë kohë të vështirë pas tërmetit dhe mbështetja e BE tashmë po shkon në Shqipëri. Disa prej shteteve anëtare në BE po i bashkohen kësaj nisme për ndihma.” shkruan ndër të tjera Soreca.