Kryemadhi: Opozita e ka shpalosur alternativën e saj, gati të marrim përgjegjësitë tona

Opozita shqiptare e ka dhënë alternativën dhe platformën e saj dhe është gati për të marrë përgjegjësitë e saj.

Akuzat ndaj opozitës se nuk ka program qeverisës sipas Kryemadhit janë taktikë e kryeministrit për të tërhequr vëmendjen nga skandalet e qeverisë.

“Për sa i përket platformës të shkruar e zeza mbi të bardhë, ka qenë platforma e Rilindjes së Edi Ramës, bibla ose kurani, sesi do sillej ai me shqiptarët, sesi ai do rriste rrogat e shqiptarëve dhe do jetonin më mirë se në Zvicër. Sesi do të hapeshin 300 mijë vende të reja pune. Pra, për një platformë të shkruar është njësh Edi Rama, për ta shkruar dhe për ta hedhur nëpër tavolina e për të na mashtruar. Për ne sot nuk është problemi se nuk jemi gati”, është shprehur kryetarja e LSi.