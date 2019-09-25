Reforma, SHBA: Veprimet e Bashës tregojnë udhëheqësi të vërtetë
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës reaguan me një deklaratë pasi opozita vendosi të dërgojë përfaqësues tek Konferenca për Reformën Zgjedhore.
SHBA e vlerëson dhe mirëpret vendimin. Në deklaratë thuhet se kreu i PS, Lulzim Basha tregoi udhëheqësi të vërtetë.
“Shtetet e Bashkuara mirëpresin vendimin e partive opozitare për të dërguar përfaqësues në konferencën për reformën zgjedhore bashkërenduar nga parlamenti dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Ne përshëndesim Kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha që thirri një takim të opozitës dje. Përpjekjet e tij demonstrojnë udhëheqësi të vërtetë mbi një çështje thelbësore për forcimin e mëtejshëm të institucioneve demokratike të Shqipërisë”.
“Shtetet e Bashkuara mbështesin miratimin e reformave të nxitura nga ekspertët zgjedhorë të OSBE/ODIHR në mënyrë që Shqipëria të mund të zhvillojë zgjedhje që janë të lira nga shtrëngimi, trysnia politike, dhe blerja e votes. Populli shqiptar nuk meriton asgjë më pak se sa kjo”.