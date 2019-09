Protesta e ‘Unazës së Re’/ Balliu paralajmëron vjedhësit e shqiptarëve dhe votave: Nuk do t’ju falim!

Gjatë protestës së banorëve të Unazës së Re, ish deputeti i PD, Klevis Balliu komentoi edhe vendimin e djeshëm të Bundestagut gjerman, i cili e çoi në 9 numrin e kushteve për Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian.

Sipas anëtarit të Kryesisë së PD, kushtet e vendosura nga Gjermania flasin qartë.

“Ato kushtet flasin qartë, ato tregojnë përgjegjësitë për ata që kanë vjedhur votat, qytetarët shqiptarë, për atë banditë e kriminelë që janë në institucionet e shtetit. Europa kërkon përgjegjësi për ata që kanë vjedhur, për ata që kanë vjedhur votat, ë gjithë një për një do të shkojnë të përballen me drejtësinë. Nuk dënojnë Tahirin, bandat, por qytetarët e Unazës e qytetarë të tjerë janë në burgje”, tha Balliu, i cili lëshoi edhe një paralajmërim: “Nuk do ti falim, as ne, as shqiptarët, as PD, ata që kanë kryer krime”.