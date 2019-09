DW: Gjermania i jep dritën jeshile Maqedonisë së Veriut. Nesër vendimi zyrtar

Partitë qeverisëse në Gjermani kanë rënë dakord për ti hapur dritën jeshile çeljes së negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Euroipian. Vendimi zyrtar për këtë çështje do të merret nesër, raporton Deutche Welle.

Siç është raportuar edhe më herët, Gjermania mbështet edhe hapjen e negociatave me Shqipërinë, por vendit i janë dhënë disa kushte të cilat duhet të plotësohen në mënyrë të nisin sërish bisedimet.

“Fakti që partitë e koalicionit qeverisës e kanë shprehur qartazi vullnetin për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, është sinjal i fortë për integrimin europian të të gjithë rajonit”, ka thënë për DW anëtari i SPD, Nezahat Baradari, përcjell Syri.net.

The German government is obliged to seek parliament’s approval for decisions related to EU enlargement. The Green Party is also expected to agree on the decision.

The final decision is in the hands of EU leaders and is expected to be made at a summit scheduled for 17 and 18 October this year. Leaders of Bulgaria, Greece, Romania and Croatia have already expressed their support during the UN General Assembly meeting, MIA reports.

Vendimi përfundimtar është në duart e liderëve të BE dhe pritet të merret në një samit të planifikuar për 17-18 tetor.

Bullgaria, Greqia, Rumania dhe Kroacia kanë shprehur mbështetjen e tyre gjatë mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.