Ç’kuptim ka Syri i Iluminatit?

Kushdo që ka parë pjesën e pasme të një kartëmonedhe 1 dollarëshe e di se në të ju shikon një sy i ndritshëm “Iluminati” brenda një trekëndëshi të ndritshëm që formon majën e një piramide.

Business Insider vëren se syri shfaqet edhe në pjesën e pasme të Vulës së Madhe të Shteteve të Bashkuara, i cili përmban një shqiponjë në pjesën e përparme.

Ndoshta jo dhe aq rastësisht, pjesa e përparme e Vulës së Madhe shfaqet në pjesën e prapme të kartmonedhës 1 $.

Nëse paratë flasin, a është kjo një mënyrë e George Washingtonit për të thënë se, “Syri nuk mund të thotë një gënjeshtër?”

Jo, sepse ai sy nuk është brenda një peme qershie, dhe historia e copëzimit të pemëve është një gënjeshtër.

Disa thonë se simboli është në thelb mënyra e të menduarit të Iluminat-it, “Spiunoj me syrin tim të shqiponjës gjithçka që ju bëni”.

Por çfarë lidhje ka kjo me kartmonedhën 1 dollarëshe? Sipas një shpjegimi njerëzit e lidhin syrin e “Iluminat-it” me Masonerinë, e cila gjoja mbivendoset me Iluminat-in, që prej kohësh mbahej si një shoqëri sekrete, mbase e mbinatyrshme që ka lidhje me të famshëm dhe ka pamjet e saj vendosur mbi dominimin e botës.

Presidenti Franklin Roosevelt, i cili shtoi Vulën e Madhe në faturën 1 $, ishte një Mason.

Ai aprovoi gjithashtu tekstin poshtë piramidës: Novus Ordo Seclorum, i cili është Latinisht për “një rend të ri të epokave”.

Teoricienët e konspiracionit e provojnë këtë si provë të planeve të këqija të Illuminat-it “impononi një rend të ri botëror”.

“Syri i Iluminat-it” ose teoria e keqe e syve ka disa të meta. Rezerva Federale thotë se FDR zgjodhi frazën kriptike Latine sepse ai gabimisht mendoi se do të thoshte, “Një marrëveshje e re për epokat”.

Me sa duket, kjo kishte për qëllim të aludonte në legjislacionin e tij për Marrëveshjen e Re.

Më e rëndësishmja, syri është i rrënjosur në krishtërim.

Nga syri në dritë, simboli që disa njerëz tani e lidhin me një lloj besëlidhjeje satanike midis Jay-Z dhe Illuminat-it është në të vërtetë syri i providencës, një metaforë për “syrin e Zotit që shikon gjithçka”.

Për herë të parë u shfaq në pikturën e vitit 1525, “Darka e Emmaus”, e cila parashikon themelimin e Shoqërisë së Illuminat-it para 250 vjetësh.

Trekëndëshi qëndron për Trinitetin e Shenjtë (Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë) dhe shkëlqen me dritë hyjnore. Për më tepër, “piramida është një shenjë e forcës dhe mbijetesës”.

Është e qartë, se ajo ka 13 hapa për të përfaqësuar 13 kolonitë që lindën Shtetet e Bashkuara dhe forcon idenë e një kombi të qëndrueshëm.