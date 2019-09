Situata mbi reshjet e rëna në Qarqet Lezhë dhe Shkodër

Mbi situaten mbas reshjeve te rena 24 oret e fundit ne Qarqet Lezhe e Shkoder.

Niveli i reshjeve te rena leviz sipas zonave dhe konkretisht eshte :

Velipoje 100 mm

Balldren 75 mm

Lezhe ndermarrje 100 mm

Tale 140 mm

Adriatik 230 mm

Nivelet e ujerave ne lumenjt Buna,Drini dhe Mati jane ne kuota normale pasi nuk ka prurje.

Me hidrovoret Velipoje,Cas,Balldren,Gryke Zeze,Gocaj dhe Ishull Shengjin jemi ne kuota normale nuk ka probleme.

Ne hidrovorin Tale jemi afer kuotes kritike(-1m).

Ne hidrovoret Shllinza dhe Droje jemi ne kuote kritike dhe po punojme me ngarkese te plote.

Kjo situate ka ardhe per arsye te nivelit te larte te reshjeve,nderprerjes se energjise elektrike (defekt ne nenstacionin Fushe Kuqe ne oren 20.00 deri ne oren 21.30),si dhe demtimi i argjinatures se kanalit te ujerave te larta Kurbin.

Kemi marre masa per riparimin e K.U.L Kurbin dhe po punohet me kapacitet te plote me 2 hidrovoret.

Sipas vlerisimit tone kemi rreth 300 ha toke te permbytur ne zonen e Gjormit.Po merren masa urgjente per riparimin e argjinatures KUL ne Kurbin,dite te mbare!