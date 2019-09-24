LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Miliona euro të përlara”/ Veliajt i dështon propaganda

Lajmifundit / 24 Shtator 2019, 14:20
Aktualitet

Një ndër shkollat e Tiranës, në të cilat sot u anullua mësimi për shkak të përmbytjeve, është edhe Sabaudin Gabrani, e cila ndodhet brenda unazës së Tiranës, dhe u inaugurua më 16 shtator.

Kjo shkollë u rikonstruktua nga Bashkia e Tiranës, por siç shihet punimet nuk janë bërë të plota, pasi shiu i parë e përmbyti katin e parë të saj dhe oborrin.

Ndërkohë, në lidhje me këtë ka reaguar drejtuesi i Departamentit për Mjedisin në PD, Jamarbër Malltezi.

Në një postim në rrjetet sociale, Malltezi shkruan se shkolla në fjalë u mbyll gjashtë muaj për rikonstruksion dhe nxënësit bënë mësim pasdite tek Vasil Shanto.

Por, vetëm një javë pas inaugurimit, u përmbyt nga shiu, duke akuzuar kështu kryebashkiakun e Tiranës për propagandë boshe.

“6 muaj u mbyll shkolla Sabaudin Gabrani dhe femijet bene mesim pasdite tek Vasil Shanto. Pas 6 muajve, miliona euro te perlara e pompozitetit te fjalimeve te inagurimit para 1 jave, shiu i pare e beri fertele propaganden e fasades”-shkruan Malltezi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion