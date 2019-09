I hapi për herë të tretë negociatat kllouni-kryeministër.

Kështu shkruan ish deputeti demokrat Bardh Spahia përmes një reagimi në Facebook, pas vendimit të Bundestagut gjerman për Shqipërinë dhe pas festës së kryeministrit Edi Rama.

Sipas Spahisë, “ky është rekord, njëlloj si kushtet që veç i shtohen vit pas viti”.

Postimi i Bardh Spahisë:

I “hapi” per here te trete negociatat kllouni-kryeminister. Ky eshte rekord, njelloj si kushtet qe vec i shtohen vit pas viti!

E te mendosh se kllouni yne nuk siguron dot as drita e uje per qytetaret e vet, ne 2019-en!!! Makuteria e kombinuar me paaftesi eshte fatkeqesia me e madhe per kete vend! Tani eshte rradha e dekoratave.

9 cope kete here, aq sa kushtet gjermane, te cilat nuk ka akrobat qe t’i kaperceje, qofte edhe vizatues me ngjyra te ndezura! #MirenjohjeCDU/CSU#Llogaridhenie