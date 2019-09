Banoret e Torovices apelojne per ndihme!

Fenomeni i shfaqur prej dy vitesh rrezikon te prodhoje nje tjeter tragjedi si ajo e tetorit te vitit 2017 ku nje mase shkembore u shkeput nga mali dhe goditi automjetin e per pasoje humben jeten 3 persona te se njejtes familje mes te cilene dhe nje grua shtatzene.

Kercenimin qe vjen nga kjo situate, e ben publike ne rrjetet sociale ish deputetja e PD, Lindita Metaliaj, e cila shkruan:

‘Ne malin pergjate aksit rrugor Balldre-Torovice ne Lezhe jane me dhjetra gure te permasave te medha qe mund te bien nga momenti ne moment e qe rrezikojne kalimtaret si dhe zonen e banuar në fshatin Torovice. Alarmi per kete situate jepet tashme prej dy vitesh por autoritetet pergjegjese nuk kane marre asnje mase per te frenuar fenomenin, per te parandaluar tragjedi te tjera si dhe per te garantuar jeten e banoreve te kesaj zone te lene ne harrese ne meshire te fatit. Shteti inekzistent per zonen dhe banoret e Torovices!”.