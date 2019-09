Washington Post: Lajmet e rreme pas tërmetit i nxjerrin shqiptarët jashtë shtëpive

Tërmet e forta dhe situata post tyre në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen edhe të mediave botërore. Një prej tyre, Washington Post duke iu referuar Associated Press shkruan për panikun e së dielës mbrëma pas lajmit të rremë që nxori në rrugë qindra mijëra qytetarë.

“Policia shqiptare thotë se ka marrë në pyetje dy gazetarë me dyshimin se kanë provokuar panik duke raportuar se një tërmet i madh do të binte, pas një të tillë që la të plagosur 105 persona dhe dëmtoi qindra ndërtesa.

Njerëzit në kryeqytet, Tiranë, vrapuan jashtë mbrëmjen e së dielës, nga frika e raportimeve në internet të një tërmeti të mundshëm me madhësi 6 para mesnatës. Shumë parkuan makinat e tyre përgjatë autostradës dhe u shtrinë poshtë tyre; të tjerët shkuan në një stadium futbolli me valixhe të vogla ose u ulën jashtë në deri natën vonë.

Autoritetet nxituan të bëjnë thirrje për qetësi, duke thënë se raportimet ishin të rreme.

Tërmeti i së shtunës pasdites me madhësi 5.8 sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit në Shqipëri dhe 5.6 sipas Anketës Gjeologjike të SHBA-ve dhe Qendrës Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare, dëmtoi rreth 915 ndërtesa. Shkollat u mbyllën të hënën”, shkruan Washington Post.