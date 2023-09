Emigrantë “të maskuar” si volejbollistë, 10 të arrestuar në Greqi

Dhjetë emigrantë janë ndaluar në aeroportin e Athinë, teksa po përpiqeshin të shkonin në Zvicër në mënyrë ilegale si një skuadër volejbolli.

Grupi kishte ardhur i veshur me uniformë dhe me dy topa. Policia tha se emigrantët me kombësi siriane po udhëtonin me pasaporta të rreme.

Emigrantët shpresonin të arrinin në Zyrih, raportojnë mediat greke.