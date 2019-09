Lajmi i rremë se një tërmet 6 ballë do të godasë vendin, reagon sizmologu

Sizmologu i njohur Rrapo Ormeni në një lidhje telefonike me “News 24” ka folur rreth një lajmi të shpërndarë në rrjetet sociale, sipas së cilit një tërmet me magnitudë 6 ballë do godasë Shqipërinë.

Ormeni deklaroi se tërmeti nuk mund të parashikohet as në Shqipëri dhe as në vende të zhvilluara të botës. Ai theksoi se qytetarët duhet të jenë të qetë, pasi janë mashtrime që bëhen nga njerëz dashakeqë.

“Ky është thjesht një mashtrim nuk mund të parashikohet tërmeti. Janë lajme mashtrimesh. Ndërsa tërmetet5et 4 deri 5 janë normale, për të vendosur në ekuilibër zona sizmologjike ku u ndje tërmeti kryesor. Këto janë lëkundje të lehta dhe nuk shkaktojnë ndonjë dëm të madh. Do të ketë edhe pas-goditje. Nuk do ket6ë më lëkundje të madhe 5.8. Lëkundje të vogla do të ketë, por nuk do të ndihen, janë pa rrezik për qytetarët”, deklaroi sizmologu Ormeni.