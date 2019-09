BE si Perandoria Romake, planifikon zgjerimin e shpejtë në Ballkanin Perëndimor

Nga Ciaran Mcgrath “Express.co.uk”

* Euroskeptikët më të njohur në Evropë, e kanë paralajmëruar Bashkimin Evropian se po i rezervon vetes telashe në të ardhmen, në formën e një reagimi të shpejtë nga qytetarët evropianë, të shqetësuar nga ai që e cilësojnë një zgjerim të pandalshëm i bllokut.

Ndërkohë, kancelarja austriake Brixhit Bierlein, rikonfirmoi “objektivin e një zgjerimi të shpejtë të Bashkimit Evropian, për të përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor”, gjatë takimit që zhvilloi me presidentin e Finlandës, Sauli Ninisto.

Sipas një deklarate të publikuar nga presidenca finlandeze në Helsinki, ajo mbështeti “fillimin e negociatave të pranimit” me Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore. Zonja Bierlein tha që politika aktuale evropiane, së bashku me politikën e zgjerimit të BE, Brexit, buxhetin e BE-së dhe mbrojtjen e përbashkët të klimës, ishin në qendër të një “diskutimi shumë konstruktiv” me homologun e saj Anti Rinne.

Ndërkohë Sheila Loulor, drejtore e qendrës së mendimit “Politeia”, thotë se qasja e BE-së të kujton atë të Perandorisë Romake. “Kjo ka të bëjë me një projekt të integruar franko-gjerman, që ka lindur jo pa arsye. Francezët janë pushtuar 3 herë nga Gjermania”- tha ajo për Express.

“Synimi i projektit të BE-së, ishte krijimi i një boshti franko-gjerman për të parandaluar pushtime të tjera. Të dyja vendet kanë qëllime të ndryshme. Franca synon të udhëheqë Evropën, siç e dëshmon sot edhe Emanuel Macron, ndërsa Gjermania dëshironte të rehabilitohej dhe të përfitonte ekonomikisht.

Por ajo që është në interesin e tyre, nuk është domosdoshmërisht e mirë edhe për vendet e tjera. BE-ja duhet të ndryshojë, të zvogëlohet, duhet të veprojë më pak si qendra e një qeverie e madhe. Ajo është e centralizuar jo vetëm politikisht, por dhe në aspektin e vendimmarrjes, dhe atë ekonomik. Sa më e madhe që bëhet një perandori, aq më shumë ajo shndërrohet në një kompani që e mbyt veten në borxhe”- tha ajo.

Sipas saj, me vendosjen e gjithçkaje në këtë projekt më të madh, rrezikohet të thellohen të çarat tashmë të dukshme mes Lindjes dhe Perëndim, dhe në fund tek shpërbërja e unionit. “BE-ja duhet të reformohet nga brenda, ekonomikisht dhe politikisht. Ne nuk duhet të harrojmë se në vendet themeluese të BE-së, përfshirë Francën dhe Gjermaninë, ekzistojnë një numër i madh euroskeptikësh.

Këto qëndrime euroskeptike, do të bëhen më të theksuara nëse vendet me nivele të ndryshme zhvillimi, si për shembull Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, do t’i bashkohen unionit, para se anëtarët ekzistues dhe anëtarët e tjerë të rinj, të jenë ekonomikisht të zhvilluar”.

Ndërkaq deputeti konservator euroskeptik, Daniel Kavzinski shprehet për Express:”Vende si Polonia dhe Hungaria, do të tronditen kur Britania e Madhe të largohet nga unioni, pasi kjo do ta reduktojë me 20 për qind buxhetin e BE. Polakët mund ta gjejnë veten duke paguar për Kosovën, Moldavinë dhe madje edhe Ukrainën”.

Zoti Kavzinski, theksoi gjithashtu se kjo do të nxisë një euroskepticizëm të mëtejshëm brenda bllokut. Duke iu referuar deklaratave të koordinatorit të Parlamentit Evropian për Brexit, Gi Verhofshtad, që këtë javë e cilësoi BE-në si një “Perandori”, Kavzinkski tha:”Realiteti është që njerëzit në të gjithë botën, po përpiqen të rimarrin sovranitetin e vendit të tyre.

Bashkimi Eveopian po zgjerohet, por gjithashtu po gërmon edhe më tej themelet e veta, duke zhdukur sicilën prej pjesëve të saj përbërëse, dhe gjithnjë e më shumë sovranitet. Duke folur në konferencën vjetore të Liberal Demokratëve javën e kaluar, Verhoshtad tha:”Rendi botëror i së nesërmes, nuk është një rend botëror i bazuar tek shtetet-kombe. Ai është një rend botëror i bazuar tek perandoritë. Kina nuk është një komb, por një civilizim.

India, ju e dini më mirë se unë, nuk është një komb. Në Indi ka 2 mijë kombe, 20 gjuhë të ndryshme, dhe 4 fe të mëdha në të njëjtën kohë. Ajo është demokracia më e madhe në botë. Edhe SHBA-ja është gjithashtu më shumë një perandori, sesa një komb. Mbase amerikanët do të flasin nesër më shumë spanjisht se sa anglisht, unë nuk e di se çfarë do të ndodhë.

Dhe pastaj është edhe Federata Ruse. Bota së nesërmes, është një botë e Perandorive, në të cilën ne evropianët dhe ju britanikët mund të mbrojmë interesat, mënyrën tonë të jetës, vetëm duke e bërë k së bashku, në një kornizë evropiane dhe në një Bashkim Evropian”.