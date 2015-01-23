LEXO PA REKLAMA!

Stoltenberg: Çështja e FSK-së, zhvillim i brendshëm

Lajmifundit / 23 Janar 2015, 12:26
Kosovë&Rajon

stoltenbergSekretari i përgjithshëm i NATO-së, Jens Stoltenberg ka vizituar shtabin e përgjithshëm të KFOR-it, ku ka falënderuar trupat e NATO-s të cilët kanë punuar që Kosova sot është stabile dhe e qetë. I pyetur rreth së ardhmes së FSK-së, Stoltenberg tha se KFOR-i do të ndihmoj në zhvillimin e FSK-së, e cila ka një rrugë të gjatë dhe zhvillimi i FSK-së është një çështje e brendshme e Kosovës. Ndërsa rreth terrorizmit, ai tha se kjo është një çështje e përgjithshme dhe se ata janë të përkushtuar që ta luftojnë këtë fenomen.

