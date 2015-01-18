LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vjedhja e energjisë, 13 të prangosur dhe 13 në kërkim për katër ditë

Lajmifundit / 18 Janar 2015, 10:33
Aktualitet

sahatiiiNë  të gjithë vendin gjatë katër ditëve të fundit kanë vepruar 132 grupe të përbashkëta  Polici – OSHEE, çdo ditë.  Janë kryer kontrolle   të përbashkëta Polici -  OSHEE në 7.659 raste . Si rezultat i kontrolleve të kryera në terren në abonentët biznes dhe familjarë, janë evidentuar 34 raste të vjedhjes së energjisë elektrike me 34 autorë.

Nga këta janë arrestuar në flagrancë 13 persona të cilët akuzohen për vjedhje të energjisë elektrike . Janë  shpallur në kërkim 13 persona, si dhe ndiqen në gjendje të lirë 9 autorë. Gjithashtu janë ndërprerë 4.977 lidhje të abonentve debitorë dhe 34 lidhje të paligjshme. Si dhe janë kontrolluar 194 kabina elektrike dhe abonentët që furnizohen nga këto kabina.

Policia e Shtetit dhe OSHEE janë të vendosur ta çojnë  deri në fund punën e nisur , deri në shkëputjen e fundit të lidhjeve të paligjshme, duke përballur me forcën e ligjit të gjithë ata persona, të cilët abuzojnë me energjinë elektrike, duke e vjedhur atë, qofshin këta përfaqësues biznesesh, individë, apo punonjës të vetë OSHEE-së.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion