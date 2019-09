Vrasja e rëndë e 21-vjecarit shqiptar në Angli, arrestohen dy të dyshuar, apeli i policisë

Dy persona të akuzuar për vrasjen e shqiptarit Serxhio Marku, 21 vjec, u arrestuan të hënën më 16 shtator.

Francesco Dagostino, 44 vjeç, dhe Giuseppe Petricione, 45 vjeç, pa asnjë adresë fikse, po mbahen në burgun Highdovvn në Sutton.

Policia e Sussex e identifikoi viktimën si Serxhio Marku, një 21-vjeçar shqiptar dhe bëri apel për publikun që të ofrojë më shumë informacione rreth tij.

“Serxhio, 21 vjeç, u gjet i plagosur rëndë kur policët hynë në një banesë në Rrugën Stafford në orët e para të mëngjesit të së mërkurës (11 shtator).

“Ai kishte pësuar lëndime të rënda dhe u dërgua në Spitalin e Qarkut Royal Sussex, ku ai ka vdekur.

“Detektivët tani po përpiqen të zbulojnë se si është vrarë ai ishte në banesë dhe lëvizjet e tij në qytet para krimit”, tha një zëdhënës I policisë.

Kryeinspektori Alex Geldart, i cili po udhëheq hetimin, tha: “Specialistët po mbështesin familjen e Serxhios, e cila është kryesisht në Shqipëri, dhe mendimet tona janë me ta dhe miqtë e tij.

“Unë jam veçanërisht i etur për t’u drejtuar miqve të Serxhio në zonën e Brighton pasi ne dimë shumë pak rreth tij dhe duam të zbulojmë se ku ai jetoi dhe me kë shoqërohej.

“Ne besojmë se ai mund të ketë udhëtuar me taksi gjatë mbrëmjes para se të sulmohej.

“Ai mund të ketë qenë me dy burra të tjerë dhe ne do të donim të dëgjonim dëshminë nga shoferi i taksisë- tha zyrtari policor.

Më tej ai i bëri thirrje kujtdo që të ketë informacion në lidhje me incidentin, ose të raportojë në internet ose të telefonojë 101. Dy personat e arrestuar janë lënë në paraburgim nga gjykata. /lajmifundit.al