Meta i dërgon Raport Shpjegues Komisionit të Venecias për anulimin e 30 qershorit dhe krizën politike

Presidenti Ilir Meta i ka dërguar një raport të gjatë shpjegues Komisionit të Venecias lidhur mbi vendimet dhe qëndrimet e tij që nis që nga caktimi i datës së parë të zgjedhjeve me dekretin 10928, dosjet penale 184 dhe 339; përshkallëzimin e krizës politike dhe nisjen e protestave; shkeljen e rekomandimeve të Komisionit të Venecias; duke shkuar më tej me mosregjistrimin e opozitës për zgjedhjet e 30 qershorit; për të vazhduar më tej me anulimin nga Presidenti i Republikës të datës 30 qershor; reagimet e kryeministrit dhe maxhorancës ndaj këtij vendimi; procesi fiktik i Kolegjit Zgjedhor; deri të caktimi i datës 13 tetor si data e re e zgjedhjeve lokale nga Presidenti i Republikës.

Ndërkohë që në fund Presidenti i Republikës në Raportin Shpjegues dërguar Komisionit të Venecias i dërgon edhe përfundimet e OSBE-ODHIRIT, të cilat nxjerrin me dhjetra probleme që patën zgjedhjet e njëanshme të maxhorancës socialiste.