Dalin fotot, si do të jetë aeroporti i Vlorës

“Kemi në dorë projektin e aeroportit, i cili është i gatshëm për tu marrë në dorë nga ndërtuesi dhe për të filluar ndërtimin.”

Kështu tha kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit të ri për aeroportin e Vlorës.

“Po studiojmë paralelisht dy opsione, ose qysh në fazën e ndërtimit me një kompani serioze ndërkombëtare ose do ta ndërtojmë vetë, me buxhetin e infrastrukturës dhe pastaj do të përzgjedhim operatorin ndërkombëtar.

Sepse s’kemi më kohë për të humbur dhe në pranverë duam të hapim kantierin”, shprehet Rama.