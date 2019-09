Këto gjëra ju ndodhin, nëse nuk pini ujë pas stërvitjeve

Shumë njerëz mendojnë se nuk është mirë të pini ujë gjatë dhe menjëherë pas stërvitjeve.

Por shkencëtarët dhe atletët profesionistë mendojnë anasjelltas: ju nuk duhet ta privoni trupin tuaj nga lëngjet e nevojshme.

Më poshtë janë disa fakte që tregojnë se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse i injoroni sinjalet e tij dhe nuk pini ujë.

Ju kontribuoni në plakjen e lëkurës

Ju humbni ujë, jo yndyrë

Toksinat qëndrojnë në trupin tuaj

Efekti i stërvitjes zvogëlohet

Ju filloni të përjetoni dhimbje të muskujve

Ritmi i zemrës rritet

Ulje të përqendrimit, rritje të lodhjes

Ju filloni të hani më shumë

Sa ujë duhet të pini gjatë stërvitjeve?

Është e rekomanduar që të pini rreth 150-250 ml ujë çdo 15-20 minuta. Gjithçka varet nga intensiteti i stërvitjes.

Shkencëtarët mendojnë se duhet të pini ujë të ftohtë në vend të ngrohtë për të mbajtur temperaturën normale të balancuar.

Ujë apo pije sportive?

Nëse keni një stërvitje të shkurtër, do të jetë më mirë të konsumoni ujë. Por në qoftë se stërviteni më shumë se 2 ore, është mirë të zgjidhni një pije sportive.

Kjo pije do të pasurojë trupin tuaj me lëngje, karbohidrate dhe minerale që do të furnizojnë atë me kalium dhe magnez.