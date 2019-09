Horoskopi ditor, e diel 15 shtator 2019

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim ekskluziv nga noa.al i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Nuk do të jeni shumë të kujdesshëm dhe do e keni kokën mes reve, gjë që do ju rrezikojë që të bëni një gabim. Nuk e keni për zakon të veproni në mënyrë racionale, pasi jeni shumë spontan për t’iu qëndruar rregullave të jetës. Mirëpo gjatë kësaj të diele duhet të sforcoheni disi. Nga ana tjetër kjo ditë do të jetë mjaft interesante sa i takon ndjenjave.

Demi

Asgjë nuk do të shkojë kundër vullnetit tuaj, por në këtë moment jeni shumë të tensionuar, pasi gjithçka është duke ndryshuar, si për sa i takon jetës private edhe asaj profesionale. Shumë gjëra mund t’iu dalin nga kontrolli. Kjo situatë do ju acarojë dhe do të ndjeni nevojën për konfirmime. Mos dyshoni për aftësitë tuaja, pasi nuk do i’u tradhtojnë kurrë.

Binjakët

Pritet që në punën tuaj të ketë një ndryshim. Duket sikur nuk ndiheni më rehat në të njëjtat kushte pune dhe kjo gjë ju shqetëson. Jeni një prej atyre shenjave që përshtateni kollaj me zhvillimet e reja. Por duket se “shumë është shumë” dhe doni të shkoni diku tjetër. Mirëpo këshillohet që të tregoheni disi të duruar, pasi momentalisht nuk do e keni të lehtë. Ka situata për të cilat nuk ju leverdis të vendosni për ndryshim.

Gaforrja

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive. Ky është një moment i mirë dhe i mbushur me shumë mundësi të cilat do ju lejojnë që të realizoni atë që dëshironi. Nëse dini të vlerësoni personat për vlerën e tyre të vërtetë, atëherë mund të krijoni lidhje të veçanta. Mund të prisni më shumë dhe të kërkoni më shumë nga jeta. Gëzime të vogla mund të sjellin zhvillime të mëdha.

Luani

Horoskopi i kësaj dite ju fton që të ruani qetësinë. Ndonjëherë është më mirë që të zbrisni poshtë, për tu ngjitur sa më lartë. Problemi është se krenaria juaj po lufton për të pranuar momentet kur duhet të ulni krye. Jenui një luan, ndaj është normale që të jeni kundër gjërave që iu imponohen. Por ka momente si këto, ku të lindurit e kësaj shenje do të jenë krenarë dhe të vendosur, ndaj pritni çdo mundësi. Ndërkohë mos u tregoni të paduruar, por mësoni të respektoni edhe kohën për të tjerët.

Virgjëresha

Deri më tani reflektorët kanë qenë të drejtuar për nga ju. Mërkuri dhe Neptuni, janë gjithnjë më aktiv, por këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm lidhur me atë që thuhet dhe shkruhet. Mos lejoni të kushtëzoheni nga gjykimet e të tjerëve. Merrni pak kohë për të reflektuar, pasi ka zgjedhje të cilat nuk iu bindin.

Peshorja

Horoskopi i kësaj të diele parashikon një shqetësim i cili do të reflektohet edhe në ditët në vijim. Ky shqetësim ka të bëjë me financat tuaja, të cilat do ju kushtëzojnë lidhur me një blerje. Bëni atë që dini të bëni më mirë, por mbajini parasysh situatat përreth. Megjithatë kjo nuk është dita e duhur për të bërë zgjedhje impulsive, për shkak se jeni konfuz.

Akrepi

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm në shenjën tuaj, ku më në fund do të jeni në qendër të vëmendjes. Edhe kalimi tranzit i Neptunit, do të rrisë kreativitetin tuaj dhe do ju japë ide të mira se si të përmirësoni bashkëpunimin në dashuri. Do të jeni më aktiv dhe dinamikë gjatë kësaj të diele dhe për këtë arsye, rikuperimi do të jetë i ndjeshëm.

Shigjetari

Edhe pse nuk janë ditë të lehta, mund të ndjeni nevojën për tu mbështetur tek dikush. Mund të bëhet fjalë për një koleg, një mik apo edhe një familjarë. Ekziston mundësia që të merrni leksione e vlerë. Nga një gabim apo eksperiencë, mund të nxirrni një mësim të rëndësishëm.

Bricjapi

Do të nisë rikuperimi për ju dhe një sukses është fare i afërt. Mund të keni qenë së fundmi në shoqërinë e një personi interesant dhe tashmë keni dëshirë që ti shijoni ndjenjat më lirshëm. Në punë është momenti kur prisni një përgjigje. Shumë prej jush e kanë nisur nga zero, ndaj duhet të bëjnë durim.

Ujori

Zhvillimet e ditëve të fundit, kanë sjellë një zhvillim revolucionar. Keni rinovuar disa anë të jetës suaj, por duhet të përshtateni me rrethanat, shkruan noa.al. Gjatë javëve në vijim mund të kushtëzoheni prej punës, gjë që do ju detyrojë që të rishihni disa sjelljet tuaja.

Peshqit

Keni disa planete që ju janë vënë kundër, por nga ana tjetër disa yje i keni në krahë. Shijoni momentet e këndshme të kësaj fundjave, pa u vënë në kërkim të arsyeve se pse disa gjëra nuk ecin siç duhet. Nëse jeni nervoz për shkak të gjërave që mund të ndodhin në orët në vijim, mundohuni që të merrni m shumë kohë për të rigjetur qetësinë dhe për tu përqendruar në takimet pozitive të cilat nuk do të mungojnë.