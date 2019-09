Bëhuni më të lumtur, sekreti janë këto gjeste

Sekreti i lumturisë, i kërkuar me shekuj nga të gjithë njerëzit e të gjitha moshave, më në fund është zbuluar edhe nga shkenca. Këto janë tre gjeste të thjeshta që mund t’i realizojmë çdo ditë dhe që mund të ndryshojnë jetën tuaj, duke përmirësuar mentalitetin dhe qëndrimin pozitiv. Është treguar se shprehja e mirënjohjes mund t’ju vë në gjendje të mirë. Nëse shkruani diçka pozitive çdo natë rreth ditës tuaj, do të jeni më të shëndetshëm, më energjikë, më pak të stresuar dhe me ankth, si dhe do të jeni në gjendje të flini më mirë. Çelësi i suksesit të këtij sekreti të lumturisë është ta bësh atë vazhdimisht, por mbi të gjitha me qëllimin për të pasur sukses.

Ju mund të mendoni për ndërtimin e një rituali të mirënjohjes, duke menduar përsëri në ditën ose në të kaluarën, duke shkaktuar një lloj rutine pozitive. Thjesht shkruaj diçka të thjeshtë, edhe nëse të ka pëlqyer të jesh mirë ose në një humor të mirë. Shkenca ka theksuar se përvojat e vogla të përditshme janë ato që na bëjnë vërtet të lumtur, në krahasim me ngjarjet e mëdha të jetës.

Sekreti i dytë i lumturisë është të rrethoni veten me njerëz pozitivë, pasi ky qëndrim është shumë ngjitës. Sipas dy studiuesve amerikanë, doktor Nicholas Christakis dhe James Foëler, çdo mik i lumtur rrit mundësinë e të qenurit i lumtur me secilën lëndë me rreth 9%. Prandaj, nëse ndiheni të zemëruar, kontaktoni me një mik të mendjes suaj pozitive. Është treguar se truri ka neurone pasqyrë që imitojnë fjalë për fjalë atë që shpreh tjetri. Kështu që nëse po ndjeheni poshtë është më mirë të jeni në një mendje me njerëz të lumtur.

Një aspekt tjetër interesant që hulumtimi ka treguar është se shpenzimi i parave për të tjerët do t’ju bëjë më pozitiv sesa kur shpenzoni për veten tuaj. Për më tepër, bërja e akteve të mirësisë rrit kënaqësinë e jetës. Edhe nëse ato duken si gjeste të vogla, ata mund të ndryshojnë ditën për ata që janë para jush.