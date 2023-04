Ish-kryeministri turk braktis Erdoganin, themelon lëvizjen e re politike

Ish-kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka njoftuar dorëheqjen e tij nga AK Partia në pushtet e Turqisë dhe thotë se ai do të nisë një lëvizje të re politike, në sfidën e fundit për Presidentin Rexhep Tajip Erdogan nga ish-aleatët e tij.

“Stabiliteti është përgjegjësia dhe detyra jonë historike ndaj kombit … të krijojmë një lëvizje të re politike,” u tha Davutoglu gazetarëve në Ankara të Premten. Ai shërbeu si Ministër i Jashtëm midis 2009 dhe 2014 dhe më vonë si Kryeministër deri në vitin 2016 kur u shkarkua nga Erdogan dhe u zëvendësua nga Binali Yildrim. Në muajt e fundit, Davutoglu ka akuzuar Partinë AK për devijim nga parimet e saj thelbësore, duke goditur në të dhënat ekonomike të qeverisë dhe vetë Erdoganin. Kritika e tij përfshiu insistimin e partisë për një ripërsëritje të votimeve në Stamboll, pasi ajo humbi qytetin më të madh të Turqisë në opozitë në zgjedhjet lokale të marsit, si dhe heqjen e fundit të tre kryetarëve të rinj të zgjedhur në lindje të vendit për pretendimet që lidhen me ” terrorizmin”. “Unë jap dorëheqjen nga partia ku kam shërbyer me shumë nder, kam punuar me vite dhe kam dhënë shumë përpjekje për të,” tha Davutoglu. Dorëheqja e tij pason vendimin e partisë në fillim të këtij muaji për ta dërguar atë në bordin e tij disiplinor për pushim nga puna. Ai e përshkroi atë vendim si “shumë të rëndë” dhe “jo në harmoni” me parimet themeluese të partisë. “Fatkeqësisht ky vendim më 2 shtator ka kaluar në histori si dita në të cilën AK Partia ka hequr dorë nga vlerat dhe parimet e saj themelore,” tha ai në atë kohë./ Burimi: Aljazeera