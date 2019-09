Zbulohet e vërteta e lidhjes së Robert Berishës me bukuroshen nga Burreli

Historia e ndarjes nga Nora Istrefi është lënë pas për Robert Berishën, dhe tani ai është në qendër të mediave për shkak të historisë së re të dashurisë.

Ditën e djeshme “Prive” zbuloi një foto të këngëtarit ku shfaqej i ulur në tavolinë me një vajzë tjetër, e cila thuhej se ishte e dashura e re e tij.

Më pas u zbulua se vajza në fjalë ishte Jessica Kadiu, një vajzë nga Burreli, e cila prej vitesh jetonte në New York.

Lidhur me këto fjalë, Roberti reagoi në Instastory me anë të një fotoje ku tregonte se ishte duke punuar për një këngë të re dhe mesa duket pjesë e klipit do të ishte edhe Jessica.

Megjithatë vetë ai nuk mohoi asnjë nga fjalët që u thanë.

Së fundmi n’ZOOM ka zbuluar disa foto ku tregon se kjo nuk është hera e parë që Roberti dhe Jessica kalojnë pushimet bashkë.

Ata janë kapur mat edhe herë të tjera nga i njëjti vend dhe gjithçka ka ndodhur para se të bëhej publike ndarja me Norën