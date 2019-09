Rudina Hajdari lëshon “bombën”: Rama-Basha pakt në fillim të 2020-ës! Kjo do të sjellë…

Deputetja Rudina Hajdari beson se do të arrihet një marrëveshje midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës.

Në emisionin “Open”, Hajdari theksoi se marrëveshja që mund të arrihet në fillim të vitit të ardhshëm do të sjellë fundin politik të kryetarit të PD-së.

“Marrëveshja ka për të ndodhur, mund të ndodhë në fillim të vitit që vjen. Rama do e sfilisë Bashën sepse ai nuk ka asnjë interes për një marrëveshje me Bashën. Rama do e ofrojë marrëveshjen kur Basha të jetë i dobët. Kjo tavolinë do të jetë fundi i Bashës”, theksoi Hajdari.

Hajdari deklaroi gjithashtu se e sheh shumë të dobët Partinë Demokratike për momentin. “Por nuk mendoj se PD nuk e ka forcën të ringrihet apo të ketë forca të reja politike që të ringrejnë të djathtën”, shtoi deputetja.