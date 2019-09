Marrëveshja Rama-Basha? Majko flet për ‘zëvendësuesit’: Nuk bëhet politika me pjeshkë

Ministri për Diasporën Pandeli Majko, gjatë fjalimit të sotëm në Kuvend për të folur lidhur me marrëveshjen e bërë me Kanadanë për pensionet e emigrantëve shqiptarë, i ka bere thirrje opozitës qe t’i lëne mënjanë batutat dhe te votojnë Reformën.

Ai tha se sa i takon marrëveshjes, kostot dhe meritat i takojnë PS, por duhet vota e opozitës për ta ratifikuar.

“Unë e mora fjalën për të bërë një koment për këtë marrëveshje me Kanadanë. Ajo që është e rëndësishme janë hapat konsistence nga institucionet shqiptare në të gjitha shtetet ku ka shqiptarë, Itali dhe Greqi janë ne rendin e pare. Është krijuar një koordinator shtetërorë për çështjeje e pensioneve. Nuk janë marrëveshje të lehta, kanë kosto të madhe, por ajo që doja të nënvizoja… kanë një rëndësi sepse krijohen hapësira ligjore për mbrojtjen e emigranteve tanë.

Për sa i takon marrëveshjes, ne fund fare kjo është një histori qe na takon ne, kostot dhe vlerat do ti fitojmë ne. Për ju është e rëndësishme që çfarëdolloj marrëveshje që do të diskutohet, politika është matematikë do vijë në këtë sallë, duhet vota juaj pa votën tuaj nuk ratifikojmë asgjë. Nuk bëhet as me mollë, pjeshkë, ngjala, hamburger me ca të doni. Zëvendësuesit në sport kanë bërë historinë, këtë nuk e kanë bërë as me batuta, as sharje, por akte dhe lojë të ndershme”, tha Majko.