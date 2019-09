Balla debaton me Murrizin: Nuk kemi nevojë për botoks

Ka nisur që prej orës 10 të mëngjesit të sotëm, seanca plenare, ku po diskutohet mbi Reformën Zgjedhore si edhe për votën e emigrantëve.

Gjatë diskutimit në parlament deputeti i Partisë Socialiste, Taulant Balla është përplasur me deputetin e djathtë Myslym Murrizi.

“Kjo qeveri e meriton një falenderim për një proces që ka nisur prej nesh, atë të njohjes së kontributeve shoqërore për ata qe jetojnë jashtë. Deri ne 2013, Shqipëria nuk kishte asnjë marrëveshje të njohjes së dyfishtë të njohjes së kontributeve. Është duke u punuar me Greqinë dhe Italinë, një proces negocimi tepër i vështirë. Nuk ka PS kushte për reformën zgjedhore. Paraardhësit tuaj nuk e duan votën e shqiptarëve jashtë vendit. Harroje ti se une kam dashuri për Lulzim Bashën. Në komisionin e reformës i është lënë edhe një karrige bosh Pd për të dhënë propozime

Nëse PD nk do ta bëj, nuk do të thotë se reforma do ngeli peng. Komisioni prej ditës së sotme do të ketë edhe dy anëtarë të tjerë. Adriatik Alimadhi dhe Adnor Shameti. Pa hequr njërëzit politikë nuk e kemi bërë asgjë për Reformën.”– u shpreh Balla.

Ndërkaq Murrizi këkoi ndryshimin e një sistemi që u miratua në vitin 2008.

Murrizi: Ndyshimi i nje sistemi të 2008-es. Nuk kemi nevojë më për botoks!