A do të bëjë marrëveshje me Ramën? Ja përgjigjia e prerë e Bashës

Kreu i PD-së Lulzim Basha shprehet se hyzmeqarët mediatikë dhe politikë synojnë të heqin vëmendjen nga vjedhja e 370 milionë eurove, duke shpërndarë sajesa për marrëveshjemes tij dhe Ramës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Basha shkruan se ata ndajnë bashkë me Hajdutin pasuritë e shqiptarëve. Kryedemokrati hedh kështu poshtë mundësinë e një marrëveshjeje politike me kryeministrit.

“Sot kur Rama me një grusht oligarkësh dhe pronarë mediash u vjedh shqiptarëve 370 milionë euro, sulen hyzmeqarët mediatikë dhe politikë me gënjeshtra dhe sajesa që të heqin vëmendjen e njerëzve dhe të mbulojnë vjedhjen. Sepse ata ndajnë bashkë me Hajdutin pasuritë e shqiptarëve”, shkruan Basha.