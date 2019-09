Studim, njerëzit e shkurtër kanë më shumë mundësi të preken nga diabeti

Njerëzit me trup më të shkurtër kanë një rrezik më të lartë për të marrë diabet sesa diabeti tip 2, sipas një studimi të publikuar sot.

Çdo dhjetë centimetra të shtuara të lartësisë përkthehet në 41 për qind më pak shanse për të zhvilluar sëmundjen te burrat dhe 33 për qind më pak të ngjarë të shfaqet te gratë, sipas një studimi të botuar në revistën profesionale mjekësore “Diabetologia”.

Një rrezik më i lartë shëndetësor në individë me trup të ulët ka të ngjarë të shoqërohet me një përqindje më të lartë të yndyrës në mëlçi dhe një numër më të madh të faktorëve të rrezikut për sëmundje të zemrës, goditje në tru dhe diabet, spekulojnë autorët.

Më parë është raportuar se ndjeshmëria ndaj insulinës dhe puna e qelizave speciale në pankreasit që sekretojnë hormonin janë më të mirë te personat me trup më të gjatë, transmeton KP.

“Këto vëzhgime konfirmojnë se lartësia është e dobishme në parashikimin e rrezikut të diabetit,” përfundojnë autorët.

Njerëzit me diabet kanë sheqer të lartë në gjak. Rreth 420 milionë njerëz në mbarë botën vuajnë nga diabeti, dhe ky numër pritet të rritet në 629 milionë deri në vitin 2045, sipas Federatës Ndërkombëtare të Diabetit.

Tipi 1 diagnostikohet në fëmijëri dhe përbën rreth 10 për qind të rasteve. Në këto raste, trupi nuk prodhon insulinë, një hormon që ndihmon në rregullimin e sheqerit në gjak.

Në llojin 2, trupi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme, që do të thotë se sheqeri mbetet në gjak. Fillimi i këtij lloji të diabetit është i lidhur fort me mbipeshën dhe me kalimin e kohës mund të çojë në verbëri, dëmtim të veshkave, sëmundje të zemrës ose goditje në tru.