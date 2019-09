Publikohen pamjet, nis shtrimi me bar në stadiumin “Arena Kombëtare”

Arena Kombetare ka hyre ne nje faze te re te punimeve.

Stadiumi i ri kombetar ka niur te shtrohet me barin e gjelbert i cili do te sherbeje per ndeshjet e ekipit kombetar.

Nga pamjet e publikuara nga FSHF duket edhe pjesa tjeter e stadiumit dhe ecuria e punimeve te deritanishme.

“Stadiumi i Ri, ka filluar shtrimi i fushës ⚽ me tapetin e gjelbërt 👏” shkruhet ne njoftimin e publikuar nga FSHF.

