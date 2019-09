Isuf Kalo: Pas infarktit në zemër Enver Hoxha nuk dinte kujt t`ja linte pushtetin

“Eliminimet e mëdha filluan pasi infarktit”. Kështu pohon mjeku Isuf Kalo në emisionin “Opinion”, i cili tregoi jetën e tij afër diktatorit Enver Hoxha. Sipas tij, eliminimet u bënë pasi diktatori Hoxha kishte frikë se nuk e dinte se kujt do t’ia linte pushtetin.

“Infarkti i Enver Hoxhës ndryshoi shumë gjëra. Ishte herë e parë që u “burgos”, nuk e dinte se kujt do t’ia linte pushtetin. Nuk dilte nga dhoma. Për katër muaj, ishte në regjim shtrati. Kishte humbur kontaktin me jashtë. Unë mendoj që ai e ka vuajtur se kujt ia kam lënë Shqipërinë dhe kujt do ti mbetet”.

Profesori po ashtu tha se të gjithë drejtuesit e lartë komunistë përgjoheshin, madje Enver Hoxha kishte merak se mund t’i përgjonin telefonin e tij.

Por si ishte të kujdeseshe për shëndetin e diktatorit?

“Çdo herë që hyja tek ai, hyja me vendimin që ishte hera e parë. Ti e mjekon si gjithë të tjerët, por hyja që të mos gaboja. Ai nuk kishte mjekë të huaj, nuk kishte frikë nga ata. Ai ka thënë që mjekët tanë i kemi shumë të mirë. Një mjek i huaj që vinte do ishte në vëzhgim. Për fëmijët që i dërgonte jashtë, ishte çështje imazhi. Gjendja e tij shëndetësore që sekret shtetëror. Sa ishte i ri, u mjekua në Kremlin. Kur kaloi infarktin erdhi grupi i mjekëve kinezë. I vetmi që e dinte mirë kartelën e tij ishte mjeku francez Pol Miliez”.