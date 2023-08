Ish-ministri: Kodheli fiku radarët, nuk ka avokat ta shpëtojë nga prangat

Koloneli Dritan Demiraj ish minister i Brendshem thote se Saimir Tahiri ka nisur te flase duke treguar implikimin e Mimi Kodhelit ne fikjen e radareve te hapesires detare shqiptare ne favor te trafikanteve te droges.

Shenimi i Demirajt: Cosa Nostra Albania”

Kodi i heshtjes “OMERTA” i “Cosa Nostra Albania”, filloi të thyhet!!! Me gjithë kujdesin e Shtatlartësisë dhe organizatës “Rripjellja” për të mbrojtur anëtarët e “familjeve mafioze”për t’i patur nën kontroll nëpërmjet ligjit të heshtjes apo “Omerta”, frika e vendosjes së “byzylykëve, nxorri protagonist dy ish-ministra të qeverisë “HASHASHI”!!!

Gjatë seancës gjyqësore, ish-ministri i Brendshëm nën hetim Saimir Tahiri thekson se; “Unë, me shkresën e datës 29/10/2013, në kohën që kam qenë ministër i Brendshëm, me datë 29/10/2013, i kam dërguar një shkresë konfidenciale koleges sime, ish-ministres Mimi Kordheli. Në këtë shkresë, e kam vënë në dijeni se radarët e ushtrisë nuk punonin, pasi Policia kishte konstatuar mosfunksionimin e tyre, duke hapur një rrugë të re për trafikun e drogës.”

Por, shoqja Kordheli si gjithmonë e vëmendshme për t’u ekspozuar si “puritane” vrapon në media (News 24 TV), për të larguar përgjegjësitë e saj dhe për t’u mbrojtur nga “gjynahet” e pafundme që i ka krijuar Forcave të Armatosuara dhe Shqipërisë.

Me të ardhur në pushtet, ti anullove në mënyrë të jashtëligjshme procedurën e mirëmbajtjes së Sistemit të Vëzhgimit të Hapësirës Detare me arsyetimin e “mungesës së fondeve”, ku fondet ishin të planifikuara në buxhet por i bëre tualet modern për t’u relaksuar në MM. Pse nuk flisni për proceduara dhe fondin shumë më të lartë që përdorët disa muaj më vonë, duke ia dhënë këtë shërbim një dyqani celularësh, e cila ishte përjashtuar nga procedura dhe duke larguar gjigantin botëror “Lockheed Martin Corporation”

Ju treshja e mamuthëve të korrupsionit në Ministrin e Mbrojtjes (Kodheli – Kraja – Pijaneci Bazo), me skema-proçedura të ngjashme korrupsioni “Cosa Nostra”, keni cënuar sigurinë kombëtare duke nxjerrë totalisht jashtë funksionit sistemin e Monitorimit të Hapësirës Detare.

Gjithashtu, arritët deri aty sa mashtruat disa herë dhe AKPE-in në lidhje me ndërtimin, instalimin dhe shfrytëzimin e dyanshëm (civil dhe për FA) të sistemeve të radio-komunikimit për shërbime me qarqe dixhitale brenda territoreve ushtarake të FA dhe përdorimin e frekuencave të “pa lejuara” nga subjekti privat për vitet 2014-2015 për interesa përdorimi nga FA.

Për rikujtesë të Mimi Kordhelit dhe për mbarë opinionin kombëtar shqiptar, gjatë kohës që kam ushtruar detyrën e Ministrit të Brendshëm me shkresën datë 31/08/ 2017, ju kam informuar dhe ju kam kërkuar të merrni urgjentisht masa për vënien në funksionim të Sistemit të Monitorimit të Radarëve, pasi sipas konstatimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Shtetit, sistemi ishte jashtë funksionimit dhe madje prek kohësh, pasi sipas tyre kjo bëhej me qëllim të mos ndalohej trafiku i drogës në vendin tonë, në të cilin dhe ti ke "kontribuar" jo pak.

Deri më sot, opinion publik nuk është sqaruar asnjëherë mbi arsyet e shkarkimit tuaj si ministre, apo meqenëse e pate orientuar gabim kolegun dhe mikun tuaj Tahirin, duke i fikur radarët dhe ai shkoi në rrugë të gabuar apo nuk kishit drita, pasi çelësin e dritave e mbante Damian Gjiknuri i partisë me çunat problematik???

Dhe një këshillë, mos imito në fjalor lartgjatësinë tuaj, duke përdorur shprehjet e rëndomta “gjuajte nën brez” , pasi ju shquheni si “portiere” e stërvitur!!. Ju kujtoj se nëse drejtësia shqipëtare do të vihet ndonjë ditë, nuk do të kishte avokat që të të marrë në mbrojtje, pasi çështja do të ishte e humbur!

“Byzylykët” është mirë ti vajisni që mos tu shkaktojnë dhimbje! Sa për vënien e dorës për betim mbi Kushtetutë të ministrave hajdutë të kategorisë tuaj, e keni bërë Kushtetutën si “shami hundësh!!

Dritan Demiraj

USA.