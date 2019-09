Brenda apartamentit modern të Ilda Bejlerit

Moderatorja e njohur Ilda Bejleri u kthye në personazhin më të komentuar së fundmi në media, pas largimit të bujshëm nga “Digitalb” pas një sherri me Shakohoxhën.

Ajo u transferua në “Top Channel”, ku gjatë këtij sezoni do të jetë pjesë e “Proçesit sportiv”.

Ilda do të prezantojë së bashku me Edi Manushin, ndërsa ditën e sotme ka ftuar ndjekësit të shohin sonte në mbrëmje “Proçesin sportiv” në Top Channel.

Ajo ka filmuar apartamentin e saj modern, duke na treguar dhomën e gjumit, kuzhinën dhe ballkonin.

Në shtëpinë e saj mbizotëron ngjyra e bardhë në arredim, duke e bërë ambientin të duket me shumë dritë dhe hapësirë.

“Sot në mbrëmje shihemi në “Top Channel”- shkruan Ilda krahas videos së apartamentit.