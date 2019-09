A do të rikthehesh në politikë? Përgjigjet ish-ministri i Brendshëm

Saimir Tahiri, ish-ministri i Brendshëm i cili po përballet me 3 akuza të rënda në gjyq ka folur gjatë për gazetarës pas përfundimit të seancës së sotme gjyqësore ku ai ka bërë dhe mbrojtjen e tij së bashku me avokatin mbrojtës Maks Haxhia.

Pas deklaratave se nuk do të tërhiqet në asnjë sekondë në betejën e tij për drejtësi liri, ai i është përgjigjur dhe pyetjes së gazetarëve nëse do të ketë një rikthim të Saimir Tahirit në majën e politikës.

“Kjo është absurde. Kanë qenë dhe janë në majë politikës ata që kanë pssur akuza për vrasje dhe vjedhje stratosferike në xhepat e qytetarëve. Kjo është beteja ime për të cilën unë hoqa dorë nga mandati i deputetit dhe kur kjo betejë e imja të përfundojë siç dua unë të përfundojë atëherë do të kem betejën me çdo qytetar, edhe derë më derë nëse do të jetë nevoja“, tha Tahiri.