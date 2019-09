’30 Qershori’, Meta: Ishte emergjencë, veprova si të gjithë Presidentët në situata të ngjashme

Presidenti Ilir Meta ka theksuar sot para komisionit hetimor se me shfuqizimin e datës 30 Qershor ai ndaloi çdo përshkallëzim të situatës dhe se sjellja e tij ishte tërësisht në standardet kushtetuese, ashtu siç qenë sjellë të gjithë Presidentët e Shqipërisë në situata të ngjashme. Por, Meta nuk e la me aq, ai solli edhe shembullin e krerëve të shteteve të tjera, që kishin vepruar po njesoj si psh. në Maqedoninë e Veriut,

Kryetari i komisionit hetimor Ulsi Manja i drejtoi disa pyetje, Presidentit Ilir Meta, se pse ai nuk caktoi një datë tjetër zgjedhjesh ditën e shfuqizimit të 30 Qershorit? Po ashtu, “kur firmosët dekretin për 13 Tetorin, kishim një qasje tjetër tuajën apo kjo përbën një standard tjetër të vendosur nga ana juaj dhe jo respektim rigoroz të Kushtetutës? Pra, reflektuat ju apo e konsideroni standard të ri?”

Meta tha: “ Është ë vertetë që nuk caktova datë, se unë isha në kushtet e emergjencës për ta bërë publik këtë vendim para fillimit të manifestimit të opozitës dhe krijuar një situatë reflektuese për të dyja palët dhe kam nisur menjëherë diskutimit me forcat politike që shprehën vullnetin për të caktuar një datë.

Përsa i takon datës 13 Tetor, e kam bërë të qartë. Sjellja ime është tërësisht në standardet kushtetuese që janë sjellë të gjithë presidentët e Shqipërisë në situata të ngjashme. …

Veprova për të ndaluar çdo përshkallëzim të situatës dhe shmangur protestuesit drejt Kuvendit. E kam paralajmëruar edhe zotin Basha. Kam komunikuar me përfaqësues të ndryshëm të opozitës, që të ndikonin për t’u shmangur nga Kuvendi i Shqipërisë si dhe thirrje publike që qytetarët të shpërndahen. Gjë që nuk ishte detyra ime, por mesazhi ishte i qartë për zotin Basha dhe gjithë të tjerët sepse nëse do të ndodhte ndonjë gjë, përgjegjësi do të ishte e tyre.