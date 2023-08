Presidenti Meta me prova të forta nesër në Kuvend. Ç’pritet të ndodhë...

Ora 09 e 59 e ditës së henë do të shënojë edhe kulmin kur Presidenti i Republikës Ilir Meta do të trokasë në derën e kryesisë së Kuvendit për t'iu përgjigjur të gjitha pyetje të Komisionit Hetimor Parlamentar, ngritur nga mazhoranca me qëllim shkarkimin e tij nga detyra.

Sipas asaj që ka mundur të mësojë Ora News, kreu i shtetit do te shoqërohet nga këshilltarët e tij më të afërt, ndërsa rrugën drejt Kryesisë së Kuvendit do e bëjë në këmbë.

Por ajo që do jetë interesante në dëshminë e tij pritet të jetë fakti se sipas burimeve, presidenti do të paraqesë disa prova që sipas presidencës përbëjnë shkelje të Kushtetutës nga ana e institucioneve në varësi të qeverisë.

Ministria e Drejtësisë është një nga institucionet që e ka barë këtë duke mos botuar në Fletoren Zyrtare datën 13 tetor. Po kështu edhe anëtarët e PS në KQZ që nuk e morën parasysh as anulimin e datës 30 qershor dhe as datën e dytë 13 tetorin.

Kjo është shkresa që kuvendi ka publikuar dhe ku shihet qartë se e vetmja pikë ku komisioni hetimor do të qëndrojë gjatë është seanca dëgjimore me Presidentin e Republikës së Shqipërisë .

Fill pas mbledhjes së komisionit javën që lamë pas Kreu i Shtetit garantoi se do të mrete pjesë për të dëshmuar para deputeteve të PS që kërkojnë shkarkimin e tij .

Komisioni parlamentar është ngritur për të vlerësuar ligjshmërinë e akteve të presidentit Ilir Meta për anulimin e datës së zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit.

Komisioni ka marrë në ndërkohë përgjigjet e disa institucioneve të cilave ai është drejtuar, por duket se vendimtar do të jetë opinioni i Komisionit të Venecias delegacioni i të cilit mbërrin në Tiranë ditën e martë dhe ku në vizitën dy ditore do të ketë kohë për tu takuar edhe me Kreun e Shtetit.

Opinioni i Komisionit të Venecias, duket se do të jetë përfundimtar në vendimin e komisionit hetimor por duke se vendimmarrje e të cilit do të shkojë përtej 8 tetorit dhe ndoshta për arsye se Komisioni i Venecias në praktikën e tij vonon në përgjigje.