Flet drejtoria e Transportit Rrugor: Si mund të mbani makinat me xhama të errët

Ditën e djeshme, policia e Tiranës njoftoi se 97 drejtues mjetesh u proceduan për shkak të xhamave të errët.

Ndërkohë, sot Drejtori e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Blendi Gonxhja përmes një postimi në Facebook jep këshilla se si mund të errësohen xhamat e pasmë të makinave.

Gonxhja shkruan se nëse

ℹ️ Xhamat e pasëm të autoveturave (sipas figurës dhe rekomandimit UN-ECE) mund të errësohen, materiali xham ose edhe me qese/film, deri 75%, si e drejtë e cdo zotëruesi mjeti! Mjafton që errësimi të jetë kryer profesionalisht nga prodhuesi ose një servis i liçensuar, me materiale të çertifikuara të tregut dhe me faturën përkatëse! Gjithashtu për xhamat e pasëm lejohen grilat origjinale të mjetit! Errësimi ul rrezikun kancerogjen nga rrezet UV/IR, ul konsumin dhe ndotjen! DPSHTRR do ofrojë më shumë informacion online në ditët në vijim!