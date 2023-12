Prishtinë, sonte ndizen qirinj për viktimat e terrorit policor në Kumanovë

Organizata Grupi i Pavarur Studentor - GPS organizon sonte, në Sheshin “Ibrahim Rugpva” në Prishtinë, ndezjen e qirinjve në shenjë përkujtimi të viktimave dhe solidarizimi me shqiptarët e Maqedonisë e veçmas familjarët e viktimave në konfliktin e fundit në Kumanovë.

“Duke parë zhvillimet e fundit që po ndodhin në Maqedoni, e veçmas në Kumanovë , Grupi i Pavarur Studentor, dënon ashpër këto vepra makabre të pushtetit maqedonas dhe njëherësh shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e viktimave”, thuhet në njoftimin e GPS.

Pjesëmarrësit në manifestim, që do të mbahet në orën 19:30, gjithashtu do të njoftohen me veprimet e mëtutjeshme të faktorit studentor në lidhje me atë se si mund të ndihmohet popullata shqiptare në Maqedoni në këto çaste të vështira për të, thuhet në njoftimin.