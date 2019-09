E pazakontë, francezët vendosën himnin e një shteti tjetër për Shqipërinë

Ngatërresa që u be shkak per vonesa ne fillimin e ndeshjes Francë-Shqipëri me disa minuta të sikletshme, që gati u kthyen në një incident, u shkaktua nga një gabim i pazakontë nga organizatorët francezë.

Në vend që të vendosnin himnin e Shqipërisë, stafi i stadiumit kombëtar të Francës, “Stad De France”, kishin vendosur himnin e Andorës.

Mbetet ende e paqarte arsyeja se pse ndodhi një ngatërresë e tillë, por kjo bëri që lojtarët shqiptarë të mos vazhdojnë procedurën e dhënies së dorës, dhe të gjithë u vunë në pritje derisa organizatorët të gjenin himnin shqiptar.