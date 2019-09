Banjo e shkollës e mbushur me plehra: A do pranonit që fëmija juaj të mësojë këtu!? (VIDEO)

Kur isha këshilltare në Këshillin Bashkiak Malësi e Madhe beteja ime më e madhe ka qën investimi në shkolla. Nga që jam mësuese dhe e di mirë ku na pikon çatia… U arrit me shumë sforco nga ana ime që Bashkia të investonte në riparimin e shkollës 9 vjeçare “Muhamet Hasmuja” Grizhe para një viti.Në këtë shkollë studiojnë 400 nxënës dhe 35 mësues ( shifrat nga koha ime) Pamjet janë të freskta nga banjot e shkollës. Më thoni me sinqeritet :” A do pranonit që fëmija juaj të mësojë në këto kushte?” Unë kam djalin këtu, nuk kam mundësi ekonomike ta largoj se një sekont nuk do e lija. Heshtja e të gjithëve ne ka pasoja në shëndetin e fëmijëve tanë.Shkolla nuk do fasadë, nuk është as hajdutëri, përgjegjësit të mbajnë qëndrim. Fondit t’i bëhet transparenca.Të merren masa urgjente për riparimin e banjove të kësaj shkolle.Drejtoria e shëndetsisë të bëjë inspektimin e objekteve ato që nuk i plotësojnë kushtet të mos hapen.

Gepostet von Mimoza Rexhvelaj am Samstag, 7. September 2019