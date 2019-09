Denoncim tek Shkolla e Forcave të Rendit: Sa euro të duhen për të fituar

2100 aplikantë morën pjesë në provimin e para dy ditëve për tui bërë pjesë e Patrullës së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Por ashtu si edhe në vitet e shkuara, për të fituar ose duhet të bësh gati 5 mijë euro, ose duhet të kesh mbështetje politike.

Ky është denoncimi i një qytetari bërë publik nga ish kryeministri Sali Berisha.

“Manipulohen rezultatet e provimit të pranimit në Shkollën e Policisë! Fitojnë 5000 eurot ose mbështetja politike!”, shkruan Berisha, ndërsa publikon edhe mesazhin e qytetarit.

Lexoni mesazhet e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti sali berisha doja t beja nje denoncim per sa i perket provimit me shkrim per shkollen e policis u be cdo gje m manipulim kush kishte njerez t pushtetshem n krah mori piket e sakta kurse t tjeret u ngrohen n diell t lutem anonim .

Zoti doktor drejtori shkolles bilbil memaj zevendes drejtori ylli vasili i kan vonuar korgjimet e testit 8 or aty jan ber t gjitha dallaveret, njerezit m pik t larta ju hoqen piket edhe ju kaluan aplikanteve qe kishin hedhur lekun qe cmimi ka aritur deri ne 5 mij € n oren kater t mengjesit kan dal piket e grupit t dyt qe ska ndosh nonjeher t dalin aq von po turp ti vij ketij shtetit qe ngeli duke fut polic gjithe militantet e ps.

Anonim t lutem .