Zëdhënësi i Metës ironizon Ramën: Gruaja e Bilalit do të japë lajmin e heqjes së vizave

Ditën e sotme media online pranë Partisë Socialiste publikuan një lajm ku thuhej se “amerikanë kanë futur në listën e zëzë” presidentin Ilir Meta.

Mënjherë pas këtyre lajmeve ka reaguar edhe zëvëndësi i Presidentit, Tedi Blushi, i cili ka ironizuar duke i kujtuar kryeministrit Edi Rama shqiptaro-amerikan Bilal Shehu, i cili loboi për Ramën që ky i fundit të bënte një foto me ish-presidentin amerikan Barack Obamën.

Më tej Blushi shkruan se “tani pritet që gruaja e Bilalit t’u japë dhe lajmin e heqjes së vizës. Ha ha ha!”

“Të gjitha portalet që punojnë në të zezë paskan futur Presidentin në listën e zezë. Tani pritet që gruaja e Bilalit t’u japë dhe lajmin e heqjes së vizës. Ha ha ha!Fajin e ka ODIHR që nuk punon në të zezë por e ka gdhendur me të zeza në të bardhë.”- shkruan Blushi.

Kujtojmë se ish kryeministri Sali Berisha pak vite më parë publikoi edhe prapaskenat e fotos së Ramës me Obamën në pranverën e vitit 2012, ku shkruante se Rama për të realizuar foton ishte futur si bashkëshortja e Bilalit.

“Edvin Kristaq Rama botoi ne mediat e vendit nje foto, ne te cilen kishte dale gjate nje dreke me Presidentin Obama. Ne kete dreke ne krah te Rames eshte dhe Bilali. Fill pas kesaj u mor vesh se dreka ishte me bileta 40 mije dollareshe per person. Bilali, ne thyerje flagrante te ligjit amerikan kishte blere dy bileta pra kishte paguar 80 mije dollare nje per vete dhe nje per Ramen, te cilin e kishte regjistruar ne dokumentet e pritjes si gruan, bashkeshorten e tij, pra ishin paraqitur si homoseksuiale te martuar.”- shkruan Berisha.