Kapen 1300 kg heroinë në Britani (VIDEO)

Kapen 1300 kg heroinë në Britani

Kapen afro 1,300 kilogramë heroinë me vlerë mbi 140 milionë dollarë, që ishin fshehur në një kontenier në një anije të ankoruar në Britani. Sipas autoriteteve britanike kjo është sasia më e madhe me këtë drogë të kategorisë A të kapur ndonjëherë në Britani. Droga ishte paketuar si qese me proteinë pluhur, brenda kutive me veshje e peshqirë.

Gepostet von VOA – Zëri i Amerikës am Donnerstag, 5. September 2019