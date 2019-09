Habit Edi Rama, merr pjesë në filmin e ri të Ermal Mamaqit

Ditën e sotme fotot e kryeministrit Edi Rama, ku shihet se do të marrë pjesë në filmit e ri të Ermal Mamaqit “I love Tropoja” po bëjnë xhiron e rrjetit.

Ermal Mamaqi ka publikuar një foto ku shfaqet së bashku me kreun e qeverisë, duke konfimuar pjesmarrjen e kryeministrit në një nga rolet e filmit.

Nuk dihet ende roli që do të ketë kreu i qeverisë, mirëpo në rrjetet sociale janë publikuar imazhet e para të tij, sesi do të duket në rol, i veshur në të zeza, dhe me një sy “ciklopi”.

“Miq…Ky Film do jetë një thyerje brinjësh, dhe Tabush… Nuk e imagjinoni dot…”- shkruan Ermali në foton me kryeministrin, e cila ka marrë shumë komente.

Marrëdhënia mes tij dhe Mamaqit duket të jetë forcuar edhe më shumë, pavarësisht akuzave që iu bënë aktorit dhe moderatorit teksa e ftoi Ramën në emision në kulmin e protestave të studentëve, të mbajtur në dhjetorin e kaluar.

Sigurisht një nga arsyet se pse Mamaqi e ka ftuar Ramën në film është audienca, po dhe kryeministrit një rol prej aktori për të tërhequr vëmendjen nga kriza politike, nuk do ti bënte aspak keq.