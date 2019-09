Basha: Ofrojmë platformë kombëtare për daljen nga kriza

“Për daljen nga kriza politike, Partia Demokratike është gati të ofrojë një platformë kombëtare“. Kështu u shpreh kryetari i PD, Lulzim Basha, pas takimit që pati me aleatët opozitarë në selinë blu. Në komunikimin me mediat, Basha tregoi hapat që do të ndjekë opozita në vijim. Ai tha se e vetmja rrugë për të dalë nga kriza ku është zhytur vendi, është largimi i kryeministrit Rama dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme.

“E vetmja rrugë për ta bërë këtë janë zgjedhjet e lira e të ndershme të mbajtura nën kujdesinë një qeverie tranzitore. PS duhet të marrë përgjegjësit për këtë gjendje. Ndodhemi para një momenti kyç për atë që pritet të ndodhë. Në më pak se një muaj e gjysmë Këshilli Europian do vendosë nëse do hapë negociatat me Shqipërinë, dhe negociatat nuk ka shanse të hapen nëse në Shqipëri nuk kryhen zgjedhje të lira e të ndershme, secili të marrë përgjegjësitë e veta. Ne si opozitë kemi folur sot rreth përgjegjësive që kemi dhe në respekt të tyre, siç kemi hedhur disa hapa domethënës, jemi gati të ofrojmë edhe një platformë kombëtare për daljen e vendit nga kriza sepse gjenda është kaq e rëndë sa largimi i Edi Ramës nuk mjafton”, tha Basha.