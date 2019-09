Zgjedhje në Shkodër pa dekretin e presidentit? Flet Taulant Balla

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla në një intervistë të dhënë ka folur për takimin me zyrtarin e DASH që ka mbërritur sot në Tiranë, Kostelancik.

Balla e konsideroi të shkëlqyer marrëdhënien e vendit tonë me SHBA-të, duke shtuar se mbështetja e tyre për Reformat ka qenë e pakursyer.

Balla foli dhe për tezat e hedhura në media se zgjedhjet në Shkodër mund të mbahen dhe pa dekretin e presidentit Meta, duke thënë se kjo është një procedurë ligjore, dhe vendi ka njohur në disa raste mbajten e zgjedhjeve të pjesshme lokale.

“Nuk është aspak e vërtetë kjo, ajo që ne kemi thënë është se Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka konstatuar vakancën për kryetarin e Bashkisë. Është njoftuar nga ana e prefektit presidenti dhe KQZ, në vendin tonë ka pasur disa herë zgjedhje të pjesshme lokale.

Nuk ka asnjë dyshim që kryetarja në detyrë e ka mbaruar mandatin, për mua është e rëndësishme që të kemi kryetarin e ri të Bashkisë, për të vijuar punën përpara qytetarëve”, u shpreh Balla pa dhënë më shumë detaje rreth procedurës që do të ndiqet për zgjedhjet në Shkodër.

Balla foli po ashtu dhe për mundësinë e shkarkimit të presidentit Meta, duke sqaruar se Komisioni Hetimor ka si qëllim të evitojë shkeljet e mundshme, pavarësisht se vendimi final do të duhet të certifikohet nga Gjykata Kushtetuese.

”Ne kemi ngritur Komisionin Hetimor, që do të flasë lidhur me vendimet e marra nga presidenti Meta, dhe sigurisht që do të jetë Gjykata Kushtetuese që do ta certifikojë të gjithë procesin”, tha më tej Balla për Fax News.