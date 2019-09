Prokuroria e Përgjithshme kërkon informacion nga Prokuroria e Tiranës lidhur me një lajm të publikuar në media, sipas të cilit me urdhër të ish-Ministrit të Bujqësisë, Niko Peleshi, janë hedhur në treg 4600 litra helm me emrin “Silikon Mix”.

Kërkesa e organit të përgjithshëm të akuzës mban datën 3 shtator 2019 dhe firmën e drejtores së kabinetit, Alketa Zifla.