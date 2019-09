Gjykata e Apelit në Tiranë i ka dhënë sot lirinë Gjergj Cukalit, një personazh i njohur i botës së krimit i etiketuar në media si “i forti i Myslym Shyrit”.

Cukali qendroi 3 muaj me masën e sigurisë “arrest me burg”, ndërsa sot gjykata e ndryshoi masën ndaj tij duke e lënë me “detyrim paraqitje”.

Kujtojmë se Cukali u arrestua më datë 31 Maj 2019, si i dyshuar për vrasjen e ish-efektivit të policisë Arben Bilali me 30 janar 2019.