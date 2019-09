2 orë në kryeministri, përfundon takimi i Ramës me zyrtarin amerikan

Sapo ka përfunduar takimi prej rreth dy orësh I kryeministrit të shqipërisë Edi Rama me drejtorin e ri për Europën Qëndrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, z. David Kostelancik në ambientet e kryeministrisë.

Ky takim vjen një ditë pas nisjes së sesionit të ri parlamentar, I pari në historinë demokratike të vendit pas vitit ’90 pa opozitën zyrtare e cila dogji mandatet që prej shkurtit të këtij viti.

Kostelancik përpara se të takohej me Ramën, është pritur nga kryeparlamentari Gramoz Ruçi, më pas nga Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha duke vijuar më kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhin.

Ndërkohë nuk ka një qëndrim apo koment as nga ana e kryeministrit, as nga ana e zyrtarit ameriakan lidhur me temat që janë diskutuar në këtë takim ui cili kishte nisur që prej orës 17:00